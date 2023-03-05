الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من مبابى بعد إنجازه التاريخى مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

علّق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على وصوله إلى الهدف رقم 201 بقميص النادي الفرنسي ليصبح الهداف التاريخي للبي إس جي.

وسجل الفرنسي الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في شباك نانت الفرنسي في المباراة التي انتهت بفوز رفاق مبابي بنتيجة 4-2.

وتخطى كيليان مبابي النجم إدينسون كافاني، ليصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: "كنت أعلم أنني سأسجل في المباراة ولم أضغط على نفسي للتسجيل في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "الهدف سجلته في النهاية وهذا أمر رائع، اللعب هنا في باريس سان جيرمان امتياز، لقد تطورت كلاعب، لقد تغيرت كثيرًا، اللعب هنا أمر خاص بالنسبة لنا".

وواصل حديثه: "لم أكن أصدق لو قيل لي أنني سأحطم الرقم القياسي لهداف باريس سان جيرمان مع شارة الكابتن، إنه إنجاز شخص، ولكنني هنا من أجل الإنجازات الجماعية".

وأتم تصريحاته: "شكرًا لجميع زملائي في الفريق، ومدربي، والإدارة والمشجعين الذين قدموا لي كل شيء هنا، نحن ذاهبون إلى ميونخ للتأهل، نحن مصممون، لقد استعدنا الثقة".

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ على ملعب "الأليانز آرينا" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع العلم أن الفريق الألماني فاز في معقل نظيره الفرنسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

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