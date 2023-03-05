الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

ضحايا أم شركاء فى الجريمة؟.. الموقف القانونى لمروجى تطبيق هوج بول

هوج بول
هوج بول

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، إن الموقف القانوني لمجموعة الناس الذين استخدموا للترويج لأبليكيشن هوج بول، ستحدده تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه من من ضمن الأحراز هواتف، ومحادثات ومراسلات، النيابة ستستخلص في النهاية المتهمين في الواقعة، من الضحايا، مردفا: "التحريات ستحدد إذا كان الأفراد على علم أن التطبيق نصب واحتيال أم لا".

 

أصحاب هوج بول يواجهون تهمة غسيل الأموال

وتابع: “أننا أمام واقعة نصب، وجريمة غسل أموال، وهي جناية”، موضحًا أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات.

 

وأردف: "غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين أجانب، ما يدل أن التطبيق من الخارج، ولو ثبت أن الأجانب جندوا مصريين، فهذه جريمة".

 

وبالنسبة لموقف الضحايا الذين يعلمون أن التعدين في العملات المشفرة إجرام، ورغم ذلك شاركوا فيه، قال الخولي، إنهم يظلوا ضحايا، وغير مشتركين في الجريمة، وذلك وفقا لبيان النيابة. 

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