فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب فى أرض زراعية بالبدرشين

شكلت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير الأمن، فريق بحث عالي المستوى، لكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة وسط أرض زراعية في البدرشين.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط أرض زراعية في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شاب وتم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.