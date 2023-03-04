السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

PEACOCK.. شركة لمعالجة وتقطيع أخشاب النخيل فى «شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

عرضت داليا سالم ومصطفى السيد مشروعهما “PEACOCK” خلال حلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال “شارك تانك مصر” موضحين أنها شركة لمعالجة وتقطيع اخشاب النخل واستخدامها في المفروشات والأثاث والقطع الجمالية.

وكشف مصطفى السيد أنهما قررا أن يستغلا جريد النخيل لإعادة تصنيعه تفاديا من حرقه وما يخلف عن هذا الحرق من خطورة، وان يدخلا به كمكملات لصناعة الأخشاب بالإضافة إلى عمل ادوات منزلية اساسية.

وعلى غرار برامج المسابقات التي تستقطب الموهبين الفنين من كافة الأعمار، والتي عادتا ما تلقى قبولا كبيرا لدى المشاهدين، اتخذ برنامج (شارك تانك مصر) القالب ذاته، ولكن بشكل جديد لم يعده المشاهد المصري من قبل، حيث اعتمدت فكرة البرنامج على اكتشاف المبدعين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الغير معتادة، والشركات مستحدثة النشأ، محاولا إيجاد فرصة لبدء مشروعهم بشكل عملي على أرض الواقع، فالبرنامج يعتبر ملتقى جيد يجمع أصحاب المشاريع والمستثمرين لإيجاد قاعدة مشتركة ينطلق منها المشروع أو الأختراع.

ويتوقف اعتماد المشروع من عدمه على مهارات المقدم أثناء شرحه لفكرته للجنة التحكيم التي تعد من كبار الأسماء في عالم المال والأعمال. فمهارات التقديم، واستعدادية المتسابق لمناقشة اللجنة، والرد على كافة الاستفسارات المطروحة موضحا الجدوى التي يعود بها المشروع أو الاختراع حال تنفيذع على أرض الواقع العامل الرئيسي لفوز المتسابق في البرنامج.

الن المصرى المشاهد المصري المسابق المست عتاد على شارك تانك مصر

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وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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