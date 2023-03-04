قنوات عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات الماضية البرومو الأول للمسلسل الجديد “1000 حمد الله على السلامة” بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا، وخلال الساعات الماضية زاد معدل البحث عن قنوات عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة ونكشف التفاصيل خلال التقرير التالي.

قنوات عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على خريطة العرض لمسلسلاتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، وكذلك قنوات عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا حيث تم الاستقرار على عرض المسلسل على قناة cbc وcbc drama ومنصة watch it الرقمية كما تقدم مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة المتحدة وشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم بجوار النجمة الكبيرة يسرا ومنههم شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي، والفنانة سما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للإنتاج الفني للمنتج جمال العدل.



قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يقدم قصة مختلفة تماما عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.