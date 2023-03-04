السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معيط»: 61.5 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات و«تكافل وكرامة» سنوياً

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه.

ولفت الوزير، في بيان اليوم السبت، إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.  
كان وزير المالية، قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».

محمد معيط زيادة الفئات المالية تكافل وكرامة أول أبري المعاشات زيادة المعاشات

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