محمد الباز: حلم الثراء السريع حرام وغير أخلاقى

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على واقعة نصب منصة "هوج بول"، على غرار ظاهرة المستريحين، وإيهام المواطنين بتحقيق الربح السريع.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن حلم الثراء السريع الذي يراود البعض ويدفعهم للوقوع ضحايا وفريسة للمستريحين حرام وعيب وغير إنساني، وغير أخلاقي.

وأضاف: "غير أخلاقي أن تكسب دون أن تتعب، ودائما يبقى فيه حدود للربح".

وأشار الباز إلى أن واقعة نصب "هوج بول"، تشير لأمرين، الأول أن الناس لا تتعلم من تجارب النصب، الأمر الثاني أن فيه ناس معها "فلوس كتير"، حيث تشير التقديرات الأولية لحجم الأموال المنصوب فيها لـ 3 مليارات جنيه، وذلك بناء ً على ما أعلن من صرف أرباح للمشاركين بلغت 600 مليون جنيه.

وكشف الباز، خلال البرنامج تفاصيل الواقعة قائلا، أن منصة هوج بول دشنت في أغسطس الماضي، وأقنعت آلاف المصريين بتعدين العملات المشفرة، رغم أنه مجرم قانونًا، ودفعت للناس أرباحا تقدر بـ 6 ملايين جنيه، مما شجع الكثيرين على الاستثمار في التطبيق، وحثوا آخرين أيضًا على الاشتراك في المنصة، مشيرًا لتحول بعض الضحايا لشركاء في الجريمة لأنهم روجوا للتطبيق، قبل أن يغلقه أصحابه فجأة ويختفوا.