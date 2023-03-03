محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب عمرو شهاب أبو النيل

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة ابن أسوان الشهيد البطل النقيب عمرو شهاب أبو النيل وذلك بمقر جمعية الإصلاح بمنطقة بشير بيك، وذلك بحضور والد وشقيق الشهيد وأسرته.

وأكد محافظ أسوان أن مصر لا تنسى أبنائها، كما أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار بسيناء، لافتاً إلى أن الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية والدفاع عن أرضه، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته.

وثمن محافظ أسوان الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى، راجياً من الله عز وجل وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

واستشهد النقيب عمرو شهاب أبو النيل أثناء تأديته للواجب الوطنى فى أحد النقاط العسكرية بسيناء، حيث تم دفنه بمقابر مدينة 15 مايو بالقاهرة، فيما قامت أسرته بتلقى واجب العزاء اليوم بمدينة أسوان.