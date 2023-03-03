السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب عمرو شهاب أبو النيل

محافظ أسوان أثناء
محافظ أسوان أثناء تأدية العزاء

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة ابن أسوان الشهيد البطل النقيب عمرو شهاب أبو النيل وذلك بمقر جمعية الإصلاح بمنطقة بشير بيك، وذلك بحضور والد وشقيق الشهيد وأسرته. 

IMG-20230303-WA0081

وأكد محافظ أسوان أن مصر لا تنسى أبنائها، كما أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار بسيناء، لافتاً إلى أن الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية والدفاع عن أرضه، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته. 

IMG-20230303-WA0083

وثمن محافظ أسوان الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى، راجياً من الله عز وجل وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. 

واستشهد النقيب عمرو شهاب أبو النيل أثناء تأديته للواجب الوطنى فى أحد النقاط العسكرية بسيناء، حيث تم دفنه بمقابر مدينة 15 مايو بالقاهرة، فيما قامت أسرته بتلقى واجب العزاء اليوم بمدينة أسوان. 

IMG-20230303-WA0083
أسوان الأمن والأمان والاستقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان النقيب عمرو شهاب أبو النيل حياته مصر لا تنسى أبناءها واجب العزاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

كواليس اشتباك زيزو مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع بيراميدز

طبيب «بايدن»: الرئيس الأمريكى خضع لعملية إزالة ورم سرطانى فبراير الماضى

«استفزته الصور».. «عبدالباقى» يكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

«الدوم».. انطلاق آخر حلقات تجارب الأداء الكامل لفئة الغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟