«اقتصادية النواب»: قرارات الرئيس السيسى تعبر عن مدى شعوره بهموم المواطن المصرى

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والعالم، جاءت في توقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك.

ووجّه "عبدالحميد" في بيانٍ أصدره اليوم، التحية إلى الرئيس السيسي، الذي يشيد دائمًا ويؤكد أن المواطن المصري تحمل مع الدولة المصرية على مدار عقد كامل العديد من الأزمات والتحديات ورغم ذلك لديه إرادة كاملة ورغبة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وصولًا للجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي بإقرار حزمة مالية اجتماعية جديدة أسعدت كل المصريين خاصة أن قرارات الرئيس السيسي تعبر تعبيرًا صادقًا وحقيقيًا عن مدى شعوره بهموم المواطن المصري، وأنه لن يتوانى جهدًا في تقديم كل صور الدعم لكل فئات المجتمع.

وأعرب الدكتور محمد عبدالحميد، عن ثقته التامة في عدم الالتفات من المصريين للأكاذيب التي يروجها أعداء الوطن الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته الرشيدة، مؤكدًا أن الرئيس والشعب في خندق ومصير واحد وأن جميع المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.