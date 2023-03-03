الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل بتسمم لتناوله حبة الغلال السامة

حبة الغلال
حبة الغلال

أصيب عامل ، اليوم الجمعة، بحالة من الإعياء الشديد في مركز طما بمحافظة سوهاج، نتيجة تناوله حبة الغلال السامة، وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله قرص لحفظ الغلال وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى محولا من مستشفى طما المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو محمد م م 23 سنة عامل بأجر إلى المستشفى المركزي  بطما ويقيم دائرة مركز طما مصاباً " حالة إعياء " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدته أمال أ ع  56 سنة ربة منزل، وشقيقه محمود م م 27 سنة عامل بأجر ويقيمان دائرة المركز بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

العرض على النيابة العامة النيابة العامة بمحافظة سوهاج حالة من الإعياء رئيس مباحث المديرية مركز شرطة طما مباحث مركز شرطة مساعد الوزير مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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