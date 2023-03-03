الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء الفجر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

مع أذان صلاة الفجر، يكثر البحث عن أكثر الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا الوقت، وعلى الرغم من أنها ليست من السنة، إلا أنها تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

والدعاء مستجاب في جوف الليل، وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي، فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم.

دعاء الفجر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

ـ "يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". 

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط".

ـ "يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل". 

ـ "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع".

ـ "اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا".

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا".

ـ "في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا".

ـ "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها بعد تحرير محضر سب وقذف بينهما بالشيخ زايد

دعاء الفجر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

وزارة التجارة الأمريكية تفرض قيودا على 37 شركة بما فيها روسية وصينية

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 3-3-2023

خبير اقتصادى: الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تستهدف أكثر من نصف سكان مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل