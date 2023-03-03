تراجع كبير للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 3-3-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة بانكسار الموجة الحارة التي بلغت ذروتها أمس الخميس لتسجل درجة الحرارة فيها 34 درجة على القاهرة، بينما تتراجع اليوم الجمعة نحو 7 درجات، ويسود الطقس الربيعي المعتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 3-3-2023.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها حول حالة الطقس، انكسار الموجة الحارة على أغلب محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، بمقدار 7 درجات لتصل الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة، ويسود الطقس الربيعي المعتدل المناطق الداخلية مثل القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال سيناء وخليج السويس حتى بداية شمال الصعيد، بينما تكون أجواء شتوية معتدلة في حدود بداية العشرينات على سواحل البحر المتوسط، وتبقى مناطق وسط وجنوب الصعيد على وضعها في الحرارة والطقس الحار دون انخفاض.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الأيام المقبلة تشهد العديد من التقلبات الجوية، فخلال اليوم الواحد سيكون هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مشددين على ضرورة عدم تخفيف الملابس بشكل كبير خاصةً خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر وتجنب الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعوا مع بداية يوم السبت تبدأ الذروة الثانية للموجة في الدخول حتى تصل لقمة ذروتها مع نهار يوم الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية، ما عدا مطروح والتي ستنخفض من جديد مع يوم الأحد بعد الارتفاع المؤقت لها يوم السبت،كما تنشط الرياح مجدداً مثيرة معها للرمال والأتربة خاصة على شمال البلاد يوم الأحد .

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 الصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 16.

شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 14.