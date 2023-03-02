الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر

الطقس
الطقس

تصدر موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر محركات البحث المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وموعد انخفاضها في مصر.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر، تستعرض «الدستور» كل ما يخص حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انخفاض الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة خلال خلال فصل الشتاء الجاري، وذلك بعد ارتفاعها لأول مرة منذ بدء الموسم الشتوي على أغلب أنحاء الجمهورية.

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّه اعتبارًا من غدٍ الجمعة المقبل تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه للمرة الأولى خلال شتاء 2023، تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية وتتجاوز حاجز 30 درجة مئوية خلال الخميس 2 مارس.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة بوصولها لـ 30 درجة تصل إلى ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الشتاء، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى تأثر البلاد برياح جنوبية دافئة تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة قطاعات الجمهورية، وتكون الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس بداية من غدٍ الجمعة 3 مارس فبراير 2023 وحتى الأربعاء 8 مارس 2023، حيث توقعت الأرصاد أن يشهد الطقس غدا الجمعة انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة.

أتربة وحر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-3-2023

ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اعتبارا من الإثنين المقبل 6 مارس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارا، وبارد ليلا.

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وائل لطفي

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