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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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أتربة وحر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسجل الطقس ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس على جميع الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة نهارًا ، ليكون الطقس مائلا للحرارة نهارًا مع خلو السماء من السحب وسطوح الشمس طوال ساعات النهار، وتعر ض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-3-2023.

حالة الطقس اليوم 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس لتصل إلى ذروتها، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وأرجع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة التي تسجلها مصر إلى قدوم الرياح الجنوبية الصحراوية من الصحراء الأفريقية الكبرى مع  بعض التيارات من شبه الجزيرة العربية لتغطي أغلب أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس مزيجا بين الربيع والصيف المعتدل، حيث تصل التقلبات الجوية ذروتها على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الجمهورية يمتد تأثيرها إلى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بتخفيف الملابس بشكل مؤقت وارتداء الملابس الربيعي أو الخريفي الخفيفة دون ارتداء قطع زيادة أسفل الملابس بين الساعة 11ص وحتى 5 م .

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة مئوية نهارًا، و15 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجات ليلًا.

جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

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