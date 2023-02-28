اعرف النهاردة كام أمشير 2023؟ وأبرز الأمثلة الشعبية عن أبو الزعابيب

تصدر تساؤل الكثير من مستخدمي محركات البحث الإلكترونية في مصر "النهاردة كام أمشير 2023؟" خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع تغيرات حالة الطقس التي تشهدها البلاد مؤخرًا، وارتفاع درجات الحرارة بعد موجة من الطقس البارد.

النهاردة كام أمشير 2023؟

ويستعرض لكم موقع "الدستور" الإجابة على السؤال الذي يشغل بال الكثير من المصريين "النهاردة كام أمشير 2023؟" وعدد الأيام المتبقية على نهاية شهر أمشير.

ويحل يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 وفقا للتقويم الميلادي، ويوافق يوم 21 أمشير 1739 وفقا للتقويم القبطي

ومن المقرر أن ينتهي شهر أمشير 1739، يوم 9 مارس 2023.

الأمثلة الشعبية عن شهر أمشير

ويرجع تسمية شهر أمشير إلى المصريين القدماء، اشتقاقًا من كلمة مجير وهو رمز الريح، وهو الإله المسئول عن الزوابع وفق معتقدات المصري القديم.

واشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة، ما دفع المصريون لإطلاق الكثير من الأمثلة الشعبية عنه، من بينها:-

أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير.

إذا هل أمشير اعجن من البير.

يفصص الجسم نسير نسير.

أمشير يخلي الزرع يسير والصغير يحصل الكبير.

أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

قالوا الاسم لأمشير والفعل لطوبة.

أمشير يقول لبرمهات عشرة مني خد وعشرة منك هات.

مواعيد الشهور في التقويم القبطي 2023

الأول.. شهر توت يبدأ من 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر. الثاني.. شهر بابه يبدأ من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر. الثالث.. شهر هاتور يبدأ من يوم 11 نوفمبر حتى 9 ديسمبر. الرابع.. شهر كيهك يبدأ من يوم 10 ديسمبر حتى 8 يناير الخامس.. شهر طوبة يبدأ من 9 يناير حتى 7 فبراير. السادس.. شهر أمشير يبدأ من 8 فبراير حتى 9 مارس. السابع.. شهر برمهات يبدأ من 10 مارس حتى 8 إبريل. الثامن.. شهر برمودا يبدأ من 9 إبريل حتى 8 مايو. التاسع.. شهر بشنس يبدأ من يوم 9 مايو حتى 7 يونيو. العاشر.. شهر بؤونة يبدأ من 8 يونيو حتى 7 يوليو. الحادي عشر.. شهر أبيب يبدأ من 8 يوليو حتى 6 أغسطس. الثاني عشر.. شهر مسرى يبدأ من 7 أغسطس حتى 5 سبتمبر. الثالث عشر.. شهر النسئ يبدأ من 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر.

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