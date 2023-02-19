متى يبدأ فصل الصيف 2023 وموعد نهاية شهر أمشير؟

يبدأ فصل الصيف في نهاية الشهر السادس من كل عام ميلادي، ويستمر كباقي فصول السنة لمدة ثلاثة أشهر، ويتبع فصل الصيف فصل الربيع ويلحق به فصل الخريف، ويتم تحديد موعد فصل الصيف فلكيًا كل عام، ومع زيادة عمليات البحث عنه يعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية فصل الصيف 2023، ونهاية شهر أمشير الجاري.

بداية فصل الصيف 2023

وفقًا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو)، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر.

نهاية شهر أمشير 2023

ويهتم المصريون بمعرفة موعد نهاية شهر أمشير أحد الشهور القبطية المرتبطة بالشتاء، وأمشير هو الشهر السادس من التقويم المصري، ويبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس، واسم الشهر مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

ومن المعروف عن شهر أمشير هو تكثر الرياح الشتوية مع موجة من البرد، ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبه) الذي يسبقه، وفي نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع اعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها. يقول المثل: (أمشير تساوي الطويل مع القصير) يعني الزرع.

ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، كما ان هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد، فسبحان الله.