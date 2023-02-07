متى يبدأ شهر أمشير 2023 وموعد نهاية فصل الشتاء

يهتم المصريون بمتابعة موعد بداية شهر أمشير أحد أهم الشهور القبطية القديمة والمعروف بتغير طبيعة الطقس فيه، حيث أطلق عليه المصريون شهر الرياح الشديدة أو الزعابيب، ومع موجة الطقس السيء المصاحبة لشهر طوبة زاد البحث عن موعد بداية شهر أمشير 2023 ونهاية فصل الشتاء، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي:

بداية شهر أمشير 2023

شهر أمشير هو الشهر الـ6 في الشهور القبطية التي كان يعتمد عليها المصري القديم ويبدأ شهر أمشير غدًا الأربعاء الموافق 8 فبراير ويستمر حتى يوم 9 مارس المقبل .

وأطلق المصريون القدماء اسم أمشير على هذا الشهر لأنه مشتق من مشير وهو رمز الريح لدى قدماء المصريين، لذا مازال المصريون يطلقون عليه الأمثال الشعبية المرتبطة بقوة الرياح فيه ومنها أمشير أبو الزعابيب كتير .

كما يرتبط شهر أمشير بموسم نمو الزرع فى مصر القديمة، حيث تبدأ الأراضي تخضر فيه وتغطي المحاصيل الأراضي.

وخلال شهر أمشير تزداد قوة الرياح ويقسمه المصريون 3 أقسام فالعشر الأوائل منه في نفس برودة شهر طوبة، والـ 10 الأخيرين منه تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلىى سموم ، وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها، ويكثر تساقط اوراق الاشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، كما ان هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

موعد نهاية فصل الشتاء

تتعرض مصر لموجة من الطقس البارد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن موعد نهاية فصل الشتاء.

وحسب تقسيم فصول السنة الأربعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ينتهي فصل الشتاء حول يوم 21 مارس من كل عام ، وهو يوم الاعتدال الربيعي الذي يبدأ فيه فصل الربيع .