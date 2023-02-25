موعد بداية فصل الربيع 2023.. أيام الاعتدال الربيعي

متى يبدأ الربيع في عام 2023؟.. يعد أول أيام الربيع الرسمية هو الإثنين 20 مارس، يشير هذا التاريخ إلى "الاعتدال الربيعي" في نصف الكرة الشمالي.

ما هو أول أيام الربيع 2023؟

في عام 2023، سيحدث الاعتدال الربيعي لشهر مارس في 20 مارس الساعة 5:24 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يصادف هذا يوم الاثنين وهو البداية الفلكية لموسم الربيع في نصف الكرة الشمالي وموسم الخريف في نصف الكرة الجنوبي.

إذا كنت تعتقد أن الاعتدال الربيعي لم يحدث إلا في 21 مارس، فقد تكون تواعد نفسك. يستمر تاريخ التقويم المدني للاعتدال في التغيير كل عام اكتشف لماذا.

ما هو الاعتدال الربيعي؟

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يحدث الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الشمالي (ويسمى أيضًا الاعتدال الربيعي لشهر مارس أو الاعتدال الربيعي عبر الكرة الأرضية) عندما تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهًا جنوبًا إلى الشمال. يطلق عليه خط الاستواء "السماوي" لأنه خط وهمي في السماء فوق خط استواء الأرض. تخيل الوقوف على خط الاستواء. سوف تمر الشمس فوق رأسها مباشرة في طريقها شمالًا.

بعد الاعتدال الربيعي، يبدأ نصف الكرة الشمالي في الميل أكثر نحو الشمس، مما يؤدي إلى زيادة ساعات النهار، مع الفجر المبكر وغروب الشمس في وقت لاحق! (في نصف الكرة الجنوبي، العكس هو الصحيح: اعتدال مارس يمثل بداية الخريف، حيث يبدأ نصف الكرة الجنوبي في الميل بعيدًا عن الشمس).

على الرغم من أن كمية ضوء النهار في معظم المواقع (القطب الشمالي وخط الاستواء استثناءات) كانت تتزايد كل يوم بعد الانقلاب الشتوي، بعد الاعتدال الربيعي، ستشهد العديد من الأماكن ضوء النهار أكثر من الظلام في كل يوم من 24 ساعة، ستستمر كمية ضوء النهار كل يوم في الزيادة حتى الانقلاب الصيفي في شهر يونيو، حيث تحدث أطول فترة من ضوء النهار.

الأسئلة الشائعة حول الاعتدال الربيعي

س: هل يبدأ الربيع في الأول من مارس أم في فترة الاعتدال؟

ج: حسنًا، كلاهما.

تعتمد الإجابة على تعريفك لمصطلح "الربيع". كلا التاريخين دقيقان؛ هم فقط من وجهات نظر مختلفة.

من الناحية الفلكية، يتميز اليوم الأول من الربيع بالاعتدال الربيعي الذي يصادف 19 أو 20 أو 21 مارس من كل عام. يحدث الاعتدال في نفس اللحظة في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من أن أوقات الساعة لدينا تعكس منطقة زمنية مختلفة.

وكما ذكر أعلاه، فإن هذا التاريخ يشير فقط إلى بداية الربيع في نصف الكرة الشمالي؛ تعلن وصول الخريف إلى نصف الكرة الجنوبي.