الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد شم النسيم 2023 وطرق الاحتفال به وتاريخه

شم النسيم
شم النسيم

شم النسيم هو يوم عطلة رسمية في مصر يصادف بداية الربيع، يتزامن ذلك دائمًا مع عيد الفصح وفقًا لتقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بداية الاحتفال بيوم شم النسيم 

يُعتقد أن العطلة نشأت في مصر القديمة منذ 4500 عام، في هذا اليوم احتفلت معظم الثقافات ببداية الربيع ولم تكن مصر استثناء، وتم حساب تاريخ الاعتدال الربيعي من خلال ملاحظة اتجاه ضوء الشمس عند الفجر فوق الأهرامات، فالاعتدال الربيعي وتأثير تغير الفصول على النيل من الأحداث الهامة لأنها تؤثر على بداية الموسم الزراعي.

 موعد شم النسيم 2023

الجميع يتسائل عن موعد شم النسيم 2023 الذي سيصادف 17 أبريل من العام الحالي 2023 ويتم الاحتفال به بطرق مختلفة.

في مصر القديمة يصادف شم النسيم اليوم الأول من موسم الحصاد  يقدم المصريون القدماء البصل والخس والسمك المملح لآلهتهم احتفالًا بقدوم الربيع ويطلبون حصادًا وفيرًا.

موعد شم النسيم 2023 وأشهر الأطعمة التي يتناولها المصريون فيه

بعد تأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية أصبح عيد الربيع  مرتبطًا بعيد الفصح الذي يصادف في نفس الفترة وعندما غزا العرب مصر واعتنق معظم المصريين الإسلام، استمروا في الاحتفال به وتم استبدال الاسم وأصبح يطلق عليه "شم النسيم".

وعلى رغم من تاريخه المسيحي إلا أن شم النسيم لا يعتبر عيدًا دينيًا ويحتفل به المصريون من جميع الأديان في جميع أنحاء البلاد، نظرًا للطقس اللطيف في هذا الوقت من العام يقضي الناس عادةً يومهم في الهواء الطلق والتنزه والاستمتاع بنسيم الربيع مع عائلاتهم.

أشهر المأكولات في شم النسيم

تشمل المأكولات التقليدية التي يتم تناولها بمناسبة شم النسيم الفسيخ طبق تقليدي مصنوع من البوري الرمادي المخمر والمملح والمجفف والبصل الأخضر، والخس.

ربما يكون الفسيخ هو أكثر الأطعمة شعبية المرتبطة بشم النسيم،في العديد من الثقافات تعتبر الأسماك رمزًا للخصوبة والرفاهية، في مصر القديمة كانت الأسماك وفيرة عندما انحسرت المياه عن فيضان النيل، مما جعلها محاصرة وسهل الإمساك بها.

الفسيخ مصنوع من البوري الرمادي الذي كان مصدرًا مهمًا للغذاء في مصر لعدة قرون، لتحضير الفسيخ يتم تجفيف السمك في الشمس ثم حفظه بالملح، العملية معقدة للغاية ويمكن أن يؤدي التحضير غير الصحيح للفسيخ إلى التسمم الغذائي.

أصبح البيض الملون والمزين الذي يتم تناوله خلال العطلة مرتبطًا بشكل أساسي بعيد الفصح، لكنه كان رمزًا للحياة الجديدة والبعث منذ العصور القديمة، البيض جزء أساسي من احتفالات شم النسيم للناس من جميع الطوائف، بصرف النظر عن طلاء وتزيين البيض ، يكتب الناس رغباتهم على البيض، ثم يعلقونها في سلال من المنازل والأشجار ، على أمل أن تتحقق رغباتهم.

اعرف موعد شم النسيم 2023 والإجازة الرسمية

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وائل لطفي

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