الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في شهر تاريخ المرأة.. قائمة بأبرز الأحداث الرئيسية الخاصة بالمرأة

المرأة
المرأة

في شهر مارس من كل عام نحتفل بإسهامات النساء في صناعة التاريخ في مجتمعنا، ويوجد به العديد من التواريخ الهامة الخاصة بالمرأة والتي سوف نقوم بسردها.

8 مارس 

لكن يجب أن تعرف أن شهر تاريخ المرأة في البداية كان مجرد يوم عالمي للمرأة، وهو اليوم الذي احتفل بذكرى اجتماع 28 فبراير للاشتراكيين والمدافعين عن حقوق المرأة في مانهاتن في عام 1909، بعد عام واحد في 8 مارس 1910  اقترحت ناشطة ألمانية تدعى كلارا زيتكين الاعتراف باليوم العالمي للمرأة في مؤتمر دولي للنساء العاملات وقد اتفق الجميع في حضور 17 دولة في المؤتمر.

بعد هذا التاريخ كان هناك العديد من الأحداث الخاصة بالمرأة على صعيد المجتمع المصري، أدت إلى جعله أكثر أهمية بالنسبة لنا ومنها التالي.

12 مارس 

في 12 مارس 1953 اعتصمت مجموعة من السيدات على رأسهم درية فيق في مبنى نقابة الصحفيين واضربوا عن الطعام لرغبتهم في أحقية ترشحهم للانتخابات

«القومى للمرأة» يرصد صورة المرأة فى إعلانات شهر رمضان


3 مارس 

في 3 مارس 1956 حصلت المرأة على حق الترشح والتصويت بعد إصدار قانون الانتخاب، فبعد ثورة 52 تم إصدار دستور جديد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نص على أحقية المرأة في الانتخاب، وعضوية مجلس الأمة.

8 مارس اليوم العالمي للمرأة

16 مارس يوم المرأة المصرية ويتم فيه الاحتفال بإنجازات المرأة المصرية على كافة الأصعدة، لأول مرة في هذا اليوم خرجت النساء في مظاهرات من أجل العديد من المطالب، وكان ذلك في عام 1919، وأسفر هذا التاريخ عن شهيدات.

21 مارس..عيد الأم 
الأهم بالنسبة لنا ولأمهاتنا جميعًا، والذي بدأ على يد مصطفى وعلي أمين، حينما جاءت أم تشكو حالها وأنها ترملت وترعى أولادها، وخصص للكتابة عنها عمودًا كاملًا، ومن هنا انهالت عليه الخطابات بضرورة تكريم الأم وجعل يوم مخصص لها.

تكريم السيناريست المصرية شاي زكي في شهر المرأة

شهر مارس شهر المرأة اليوم العالمي للمرأة يوم المرأة المصرية عيد الأم

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وائل لطفي

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