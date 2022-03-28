تكريم السيناريست المصرية شاي زكي في شهر المرأة

تسلّمت السيناريست المصرية شاي زكي تكريمها عن الإبداع في مجال السينما ضمن فعالية تكريم المرأة والمرشحة لها من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفازت شاي بالعديد من الجوائز العالمية في مجال كتابة السيناريو منها جائزة سيناريو أحسن فيلم قصير من مهرجان My Mrs Timeless بالمملكة المتحدة بإنجلترا وجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان Liberty Film Awards عن نفس السيناريو كذبتان وحقيقة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم حوادث من مهرجان Filmcon Award بالولايات المتحدة.

تم ترشيح شاي في المسابقة الرسمية لمهرجان ISAFF بروسيا ومهرجان The North Film Festival وعمل مقابلة مع الممثل السويدي داروين رين مدير المهرجان على اعتبارها واحدة من رواد الكتابة في المهرجان بجانب كتابتها لحلقة بمسلسل Offset web series مع المخرج جولونسون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.