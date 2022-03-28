الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم السيناريست المصرية شاي زكي في شهر المرأة

تكريم السيناريست
تكريم السيناريست المصرية شاي زكي

تسلّمت السيناريست المصرية شاي زكي تكريمها عن الإبداع في مجال السينما ضمن فعالية تكريم المرأة والمرشحة لها من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفازت شاي بالعديد من الجوائز العالمية في مجال كتابة السيناريو منها جائزة سيناريو أحسن فيلم قصير من مهرجان My Mrs Timeless بالمملكة المتحدة بإنجلترا وجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان Liberty Film Awards عن نفس السيناريو كذبتان وحقيقة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم حوادث من مهرجان Filmcon Award بالولايات المتحدة.

تم ترشيح شاي في المسابقة الرسمية لمهرجان ISAFF بروسيا ومهرجان The North Film Festival وعمل مقابلة مع الممثل السويدي داروين رين مدير المهرجان على اعتبارها واحدة من رواد الكتابة في المهرجان بجانب كتابتها لحلقة بمسلسل Offset web series مع المخرج جولونسون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

الولايات المتحدة الامريكية حلقة قصور الثقافة شيحه جوائز الولايات المتحدة الامريكي الأم الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

عزاء نقيب المحامين رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير