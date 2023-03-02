الرئيس الأوكرانى: جميع الجبهات تحت السيطرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في خطابه اليومي المسائي، إن جميع الجبهات تحت السيطرة الأوكرانية، إلا أن حدود الجبهات تعاني من هجمات روسية.

ووفقاُ الوكالة رويترز، فقد أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد، مضيفاً أن الهجمات المدفعية الروسية على البلدات والقرى الواقعة خلف الجبهات في جنوب وشرق أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية.

وأضاف: قد لا يكون الناس في الخطوط الأمامية، لكنهم ما زالوا في حالة حرب مباشرة، مشيرا الى تحاول روسيا باستمرار تدمير كل ما لدى الناس، باستمرار وهذه ليست مبالغة، وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية تسعى جاهدة لاستخدام جهودها لاستعادة الأمن لأولئك الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية المستمرة.