مع أول أيام شهر مارس يبحث الموظفون والعاملون عن موعد صرف مرتبات مارس 2023 عبر جوجل، حيث علنت وزارة المالية تبكير صرف مرتب شهر مارس 2023 لكل الموظفين في القطاع الخاص وفي الحكومة، يكون بسبب قدوم شهر رمضان الكريم المبارك.

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

وينشر “الدستور” في هذه السطور موعد صرف مرتبات مارس 2023، وقيمة الزيادة.

وسيبدأ صرف المرتبات في شهر مارس 2023 في يوم الأحد الموافق يوم 20 مارس 2023 المقبل بديلا من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، طبقا لقرار وزارة المالية.

ويتم صرف مرتب شهر مارس 2023، طبقا لـ الأيام، التي قامت بتحديدها وزارة المالية المصرية وهم كالآتي «20 مارس، 21، 22 مارس، 23، 26 مارس» من الشهر الحالي، وتصرف المتأخرات بأيام 8 مارس، 9، 12 مارس من الشهر ذاته.

صرف مرتبات شهر مارس 2023

كما نصحت وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الحكومية والجهات الخاصة عند صرف المرتبات لعام 2023 بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، لأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدء من اليوم المحدد في الصرف في كل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، وسيجب مراعاة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أنه تم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 لجميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومة يوم الخميس الماضي 23 فبراير 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير 2023 المقبل من الشهر الجاري.

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زيادة مرتبات شهر مارس 2023

ويذكر أن أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، لكي يصل إلى 2700 جنيه، ولكن بشرط أن لا تقل قيمة الجزء السنوي الدوري عن 3٪ من قيمة الاشتراك في التأمين.

وقد قرر مجلس الوزراء صرف علاوة استثنائية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، ويبلغ قدرها 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.