تبدأ الأربعاء المقبل.. مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات، مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023، ومواعيد عمل مكاتب البريد المصري ، وتشهد هذه الايام رواجا كبير علي محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل صرف المعاشات.

مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023

حددت الهيئة القومية للبريد يوم الأربعاء المقبل، الأول من مارس بداية صرف معاشات شهر مارس 2023، وتستانف الهيئة صرف المعاشات علي مدار الايام العشر الاولي من الشهر.

ويرصد "الدستور" خلال هذه السطور مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023، حيث تتصدر مواعيد عمل البريد المصري في القاهرة والمحافظات بكافة المنصات الإلكترونية خلال هذه الأيام.

وتخدم كافة فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والتي يصل عددها 3345 مكتب لنحو 25 مليون عميل علي مستوي الجمهورية ، ومن أبرز هذه الخدمات صرف المعاشات لنحو 6 ملايين مستفيد بنحو 10 مليارات جنيه شهريا.

مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023

وقامت الهيئة القومية للبريد بتقسيم اصحاب المعاشات علي ثلاث شرائح لمنع الازدحام والتكدس بالمكاتب، حيث يبدأ صرف المعاشات لشهر مارس 2023 للفئة الأولى الأقل من ألف جنيه يوميا الأربعاء والخميس 1 و2 مارس المقبل، علي أن تستكمل الهيئة صرف المعاشات للفئة الثانية أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الأحد والإثنين 5 و6 مارس ويتم الصرف للفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس، في حين يتم تخصيص يومي الخميس والإحد 9 و 12 مارس، لمن تخلف عن الصرف من إصحاب المعاشات.

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رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023

4345 مكتب بريد على مستوي الجمهورية

ارتفع عدد مكاتب البريد في مصر إلى نحو 4345 مكتبًا بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 151 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 2.60% وشهري 0.09%، وبلغ متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.29 ألف نسمة خلال ديسمبر الماضي وسجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 939 ألف حوالة خلال ديسمبر 2022بنمو شهري شهري 3.46%

مواعيد عمل مكاتب البريد

تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، في حين يتم منح بعض المكاتب إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحسب الموقع الجغرافي والمنطقة البريدية، في حين أن الوردية المسائية في بعض المكاتب البريدية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى السادسة مساء.

مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2023

مواعيد عمل الإدارات العامة وإدارات المناطق للبريد المصري

تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

رسوم فتح حساب توفير بريدي 2023

تمنح الهيئة القومية للبريد المصري أرباح سنوية على المدخرات التي يدعها العملاء وتضاف قيمة الأرباح مع بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو، حيث يذهب صاحب الوديعة البريدية إلى المكتب التابع له ويضيف إلى حسابه قيمة الأرباح السنوية (تربيح دفاتر التوفير).

مواعيد عمل البريد المصري فى شهر مارس 2023

وطرحت الهيئة حساب توفير ذي عائد ربع سنوي وشهرى، لأول مرة ويعد إضافة قوية للخدمات المالية، إلى جانب حساب التوفير ذى العائد السنوي 7%، وقد تم تحديد ﺳﻌﺮ الفائدة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ذي العائد اﻟﺸﻬﺮى 6٪ و6.25٪ على حساب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﺑﻊ سنوي.

ويمكن لكافة المواطنين فتح حساب ادخار في كافة فروع الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك عقب دفع رسوم 10 جنيهات فقط وفي عام 2017 تم استخراج بطاقات الصراف الآلي للبريد لكافة العملاء وذلك عقب دفع 25 جنيه يمكن من خلالها سحب وإيداع من ماكينات الصرف لهيئة البريد.

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