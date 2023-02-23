يواصل الكثير من المواطنين البحث عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، حيث بدأت الشركة المصرية للاتصالات في احتساب غرامة التأخير على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي منذ 14 فبراير الماضي وحتي 14 مارس بقيمة 10 جنيهات، وتبدأ في 15 مارس المقبل قطع الحرارة ووقف الخدمة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023

يرصد "الدستور" في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة التي يتم البحث عنها وتشمل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي "أونلاين"، وأماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وإليكم التفاصيل.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2023 حيث تمنح الشركة مهلة 30 يومًا للمواطنين لسدادها دون غرامة مالية، انتهت في 14 فبراير الماضي، فيما تمنح العملاء المتخلفين عن الدفع، مهلة شهر آخر حتى يوم 14 مارس 2023، للسداد بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد، وبداية من 15 مارس المقبل تقوم الشركة بقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي لحين سداد الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 202

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023:https://billing.te.eg/ar-EG

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة:

- سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023، نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

- سداد فاتورة الأرضي لـ شهر فبراير 2023، من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بأنحاء الجمهورية.

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2023 من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WEأو في مكاتب البريد.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

11.6 مليون خط للهاتف الارضي

وسجل عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 11.59 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل سنوي 5.21 % ، وبلغ عدد السنترالات بلغت نحو 1556 سنترالًا بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 24 سنترالًا، بنسبة نمو سنوية 1.57%، واستحوذ الريف على 1072 سنترالًا.

كما سجلت السعة التليفونية للسنترالات سجلت نحو 21.81 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري 7.84 % ، واستحوذ القطاع المنزلي على نحو 89% من مشتركي التليفون الأرضي، تلاه القطاع التجاري بنحو 9%، وأخير القطاع الحكومي بنحو 2%.

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