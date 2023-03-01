مسلسلات رمضان 2023.. طرح البوستر الدعائى لـ«الكتيبة 101»

طرحت شركة سينرجي البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكتيبة 101 والمنتظر عرضه في رمضان المقبل، على قناة ON.

وتصدر البوستر كل من النجم عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المفترض أن يعرض المسلسل على قناة on tv بشكل حصري.

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من: (فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر)، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة.