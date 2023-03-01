الأمن الغذائي والإرهاب والطاقة.. ملفات على طاولة مجموعة العشرين بالهند

كشفت صحيفة "the hindu" الهندية عن جدول أعمال وأهم الملفات على طاولة وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تُعقد في نيودلهي، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية بدأوا المفاوضات الشخصية في دلهي قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (FMM).

من جهتها، تستعد الحكومة الهندية للترحيب بوزراء الخارجية ووفود من أكثر من 30 دولة اليوم الأربعاء، الذين سيحضرون العشاء الافتتاحي.

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات وزراء الخارجية، جلستين، غدًا الخميس، وستركز الجلسة الأولى على موضوعات تعزيز التعددية والحاجة إلى الإصلاحات، والأمن الغذائي والطاقة والتعاون الإنمائي، فيما ستركز الجلسة الثانية على مكافحة الإرهاب والتهديدات الجديدة والناشئة ورسم الخرائط العالمية للمهارات وتجمع المواهب، والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

يأتي هذا بينما قال مسؤولون ودبلوماسيون إن إصدار بيان مشترك لا يزال بعيد المنال بالنظر إلى الانقسامات العميقة بين التحالف الروسي الصيني من جهة ومجموعة السبع التي تقودها الدول الغربية من جهة أخرى.

ومع ذلك، رفضت مصادر حكومية الانتقادات القائلة بأن فشل المفاوضين في صياغة بيان مشترك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في بنغالورو الأسبوع الماضي انعكس بشكل سيئ على الهند، بالنظر إلى أن قمة بالي العام الماضي قد توصلت إلى توافق في الآراء.

وأشار المسؤولون إلى أن دول مجموعة السبع العام قاطعت الماضي حفل عشاء ما قبل اجتماع وزراء الخارجية في إندونيسيا احتجاجًا على حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لكنهم الآن يأملون حضور العديد من المدعوين هذا العام على طاولة العشاء.

وزراء الخارجية يصلون نيودلهي

ووصل سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مساء الثلاثاء، كما وصل وزير الخارجية الصيني تشين جانج، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي نائب الرئيس جوزيب بوريل، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ومن المحتمل أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك.