الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء العراق: مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادى من أولويات الحكومة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة.

وقال السوداني - في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إنه على الوزراء وضع الأولويات أمامهم حين إعداد برامجهم اليومية، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومية الخاصة بشريحة المتقاعدين.

وأضاف أنه على الوزراء والمسؤولين والمدراء التواجد في الميدان لحل المشكلات، مؤكدًا أن "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود".

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