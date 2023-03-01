وفاة شاب بعد إصابته بطلقة أثناء تنظيف سلاح بالغربية

شهدت مدينة طنطا مساء أمس الثلاثاء واقعه مؤسفة إثر وفاة شاب في العقد الثاني من العمر بعد إصابته بطلقة من سلاح نارى، خرجت عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه مع أحد أصدقائه، مما أدى إلى حالة من الحزن بين أصدقائه وجيرانه.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث، وتبين إصابة الشاب يوسف م ز بطلقه من سلاح ناري أثناء تنظيفه مع أحد أصدقائه.

وتم نقل الشاب للمستشفى الجامعي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم.