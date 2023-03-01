الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شاب بعد إصابته بطلقة أثناء تنظيف سلاح بالغربية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت مدينة طنطا مساء أمس الثلاثاء واقعه مؤسفة إثر وفاة شاب في العقد الثاني من العمر بعد إصابته بطلقة من سلاح نارى، خرجت عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه مع أحد أصدقائه، مما أدى إلى حالة من الحزن بين أصدقائه وجيرانه.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث، وتبين إصابة الشاب يوسف م ز بطلقه من سلاح ناري أثناء تنظيفه مع أحد أصدقائه.

وتم نقل الشاب للمستشفى الجامعي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم.

وفاة شاب العقد الثانى العمر اصابته بطلقة نارية طريق الخطأ

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