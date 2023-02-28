تشكيل يوفنتوس.. دى ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم أمام تورينو

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تورينو مساء الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم اليوفي في لقاء اليوم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ويجاوره الثنائي الصربي دوسان فلاهوفيتش وكوستيتش.

تشكيل يوفنتوس.. دي ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم أمام تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو، بريمير، ساندرو، كوادرادو

خط الوسط: رابيو، فيجولي، برانسير

خط الهجوم: كوستيتش، فلاهوفيتش، دي ماريا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو

وتقام مباراة يوفنتوس ضد تورينو في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء. ويسعى نادي يوفنتوس لمواصلة الانتصارات من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خصم 15 نقطة بسبب مخالفات مالية، حيث كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال إن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من نادي يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

يوفنتوس ضد تورينو

ويأمل اليوفي في مواصلة الانتفاضة التي حققها خلال الجولة الماضية بالفوز على سبيزيا، قبل الفوز على نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المصري مصطفى محمد بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي من إمضاء النجم الارجنتيني أنخيل دي ماريا.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بينما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

في المقابل، يأمل تورينو في استعادة سكة الانتصارات بعدما أخفق في الجولات الثلاث الماضية بتعادله مع ساسولو بهدف لكل فريق، ثم خسر أمام أودينيزي بنتيجة 2-0 وفينيزيا بهدفين مقابل هدف.

كان فريق تورينو قد استضاف فريق يوفنتوس على ملعب استاد أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023-2022، وانتهت هذه المواجهة لصالح البيانكونيري 1-0.

ويتربع نابولي على عرش صدارة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة واقترب من لتتويج بلقب الكالتشيو، بفارق 18 نقطة كاملة عن الوصيف إنتر ميلان.