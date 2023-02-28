الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل يوفنتوس.. دى ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم أمام تورينو

دي ماريا
دي ماريا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تورينو مساء الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم اليوفي في لقاء اليوم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ويجاوره الثنائي الصربي دوسان فلاهوفيتش وكوستيتش.

تشكيل يوفنتوس.. دي ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم أمام تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو، بريمير، ساندرو، كوادرادو

خط الوسط: رابيو، فيجولي، برانسير

خط الهجوم: كوستيتش، فلاهوفيتش، دي ماريا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو

وتقام مباراة يوفنتوس ضد تورينو في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء. ويسعى نادي يوفنتوس لمواصلة الانتصارات من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خصم 15 نقطة بسبب مخالفات مالية، حيث كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال إن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من نادي يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

 يوفنتوس ضد تورينو 

ويأمل اليوفي في مواصلة الانتفاضة التي حققها خلال الجولة الماضية بالفوز على سبيزيا، قبل الفوز على نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المصري مصطفى محمد بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي من إمضاء النجم الارجنتيني أنخيل دي ماريا. 

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بينما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة. 

في المقابل، يأمل تورينو في استعادة سكة الانتصارات بعدما أخفق في الجولات الثلاث الماضية بتعادله مع ساسولو بهدف لكل فريق، ثم خسر أمام أودينيزي بنتيجة 2-0 وفينيزيا بهدفين مقابل هدف. 

كان فريق تورينو قد استضاف فريق يوفنتوس على ملعب استاد أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023-2022، وانتهت هذه المواجهة لصالح البيانكونيري 1-0. 

ويتربع نابولي على عرش صدارة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة واقترب من لتتويج بلقب الكالتشيو، بفارق 18 نقطة كاملة عن الوصيف إنتر ميلان.

تشكيل يوفنتوس يوفنتوس دي ماريا فلاهوفيتش تورينو

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

شهيد الشهامة.. أول صور لضحية الدفاع عن صديقه بإمبابة

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل (مستند)

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

«WATCH IT» تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل «كشف مستعجل»

رجال الأعمال: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يساهم في تحقيق منافع اقتصادية

قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصابين فى حادث التصادم وإنهاء إجراءات شحن الجثامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية