رسميًا.. مدرب الأهلى السابق يخوض أولى تجاربه التدريبية

أعلن نادي إشتوريل البرتغالي، الثلاثاء، تعاقده مع ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للأهلي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ووقع سواريش عقدًا مع إشتوريل البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم، حتى نهاية موسم 2023-2024.

وخلف ريكاردو سواريش، نيلسون فيريسيمو، الذي رحل عن الفريق الجمعة الماضي.

ويحتل فريق إشتوريل المركز الخامس عشر في الدوري البرتغالي برصيد 22 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مناطق الهبوط.

وعاد سواريش، 48 عامًا إلى البرتغال، بعد أن قاد جيل فيسنتي إلى احتلال المركز الخامس في الموسم الماضي ببطولة الدوري البرتغالي.

وعلى الرغم من أن عقد فيريسيمو، مع أشتوريل، كان ممتدًا حتي يونيو عام 2024، إلا أن إدارة النادي قررت إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري البرتغالي، حيث يحتل أشتوريل، المركز الخامس عشر في المسابقة، برصيد 22 نقطة.

وتولى ريكاردو سواريش، تدريب الأهلي في الأول من يوليو الماضي، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في تجربة قصيرة، قبل أن تقرر إدارة «القلعة الحمراء» توجيه الشكر له، في 31 أغسطس الماضي.

وقاد سواريش، الأهلي، في 17 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز في تسع مباريات، مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم.

حصد ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جائزة مدرب العام التي تُقام في مدينة "فلجيراس" عام 2022 كأفضل مدرب برتغالي.

وحصل سواريش على الجائزة، نظرًا لقيادة فريقه السابق جل فيسنتي للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي البرتغالي.

ووجّه سواريش رسالة شكر إلى جل فيسنتي والأهلي، قائلا: "أشكر جل فسينتي والأهلي، كانت تجربة رائعة، وهم من أسباب تتويجي بهذه الجائزة اليوم".

ويقام حفل "فلجيراس" الرياضي في نسخته السادسة من كل عام، حيث سبق للمدرب ألفارو باتشيكو المدير الفني السابق لفيزيلا الفوز بأفضل مدرب بالنسخة الماضية.

وقاد سواريش فريق جل فسينتي خلال عام 2020 حتى 2022، قبل أن يرحل إلى قيادة الأهلي حتى أغسطس 2022.