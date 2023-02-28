كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر مارس 2023 عبر المنصة الموحدة

يسدد أصحاب عداد الكهرباء القديم فاتورة الاستخدام بشكل شهري بعد أن يتم قراءة العداد لتحديد حجم الاستهلاك الشهري ، وتوفر وزارة الكهرباء عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء كما توفر رابط لتسديد قيمة الفاتورة أون لاين ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر مارس 2023.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون انتظار محصل الكهرباء لقراءته، من خلال موقع وزارة الكهرباء أو بالدخول على الرابط التالي: من هنا. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم المحمول، وكلمة المرور.

وبعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول، وبعد ذلك يتم الضغط على خدمات العدادات لتسجيل قراءة العداد، تحديد شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.

وتتيح شركة الكهرباء تسجيل قراءة عداد الكهرباء من اليوم الاول بالشهر وحتى اليوم العشرون.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يقدم موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة العديد من الخدمات للمواطنين، الحصول على شهادة بيانات تعاقد ، وشهادة بيانات استهلاك .

وخدمات العدادات تضم تسجيل قراءة العداد، ودفع الفواتير، وتحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية ، تركيب عداد بدل فاقد، رفع عداد، تسجيل بيانات عداد بالحساب، فحص العداد ، تركيب عداد قانوني لأول مرة، احسب فاتورتك، استعلام عن فواتير، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد، تنازل عن ملكية عداد، استبدال عداد بقدرة أكبر.

تغيير بيانات: تصحيح قراءة العداد ، و تصحيح بيانات صاحب العداد .

سداد دفعات: جدولة مديونية على أقساط شهرية، سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بي.

توصيل تيار كهربائي: توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية، وتوصيل تيار وتركيب عداد إنشائي مؤقت، بالإضافة إلى خدمة الشكاوي، وخدمات المستثمرين .