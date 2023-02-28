الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر مارس 2023 عبر المنصة الموحدة

قراءة عداد الكهرباء
قراءة عداد الكهرباء

يسدد أصحاب عداد الكهرباء القديم فاتورة الاستخدام بشكل شهري بعد أن يتم قراءة العداد لتحديد حجم الاستهلاك الشهري ، وتوفر وزارة الكهرباء عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء كما توفر رابط لتسديد قيمة الفاتورة أون لاين ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر مارس 2023.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء 

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون انتظار محصل الكهرباء لقراءته، من خلال موقع وزارة الكهرباء أو بالدخول على الرابط التالي: من هنا. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم المحمول، وكلمة المرور.

وبعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول، وبعد ذلك يتم الضغط على خدمات العدادات لتسجيل قراءة العداد، تحديد شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.

وتتيح شركة الكهرباء  تسجيل قراءة عداد الكهرباء  من اليوم الاول بالشهر وحتى اليوم العشرون.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

اعرف رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 

يقدم موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة العديد من الخدمات للمواطنين، الحصول على شهادة بيانات تعاقد ، وشهادة بيانات استهلاك .

وخدمات العدادات تضم تسجيل قراءة العداد، ودفع الفواتير، وتحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية ، تركيب عداد بدل فاقد، رفع عداد، تسجيل بيانات عداد بالحساب، فحص العداد ، تركيب عداد قانوني لأول مرة، احسب فاتورتك، استعلام عن فواتير، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد، تنازل عن ملكية عداد، استبدال عداد بقدرة أكبر.

تغيير بيانات: تصحيح قراءة العداد ، و تصحيح بيانات صاحب العداد . 

سداد دفعات: جدولة مديونية على أقساط شهرية، سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بي.

توصيل تيار كهربائي: توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية، وتوصيل تيار وتركيب عداد إنشائي مؤقت، بالإضافة إلى خدمة الشكاوي، وخدمات المستثمرين . 

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

عداد الكهرباء قراءة العداد الاستهلاك الشهري وزارة الكهرباء تسجيل قراءة عداد الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

سفير ألمانيا بالقاهرة: 110 ملايين يورو لتمويل أنشطة برنامج الأغذية العالمى

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-2- 2023 خلال التعاملات المسائية

إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عامًا

فتح شارع مغلق منذ 20 عاما بسبب التعديات بقرية ميت غزال في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية