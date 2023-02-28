الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم محور اهتمام الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we الراغبين في معرفة قيمة المبلغ المطلوب لسداد الفاتورة الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة، والذي يخدم كافة العملاء في جميع محافظات الجمهورية ويعد من أوائل الشركات الحكومية التي استخدمة الخطة الرقمية في خدمة عملائها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة معرفة قيمة المبلغ المراد دفعة لسداد رسوم وقيمة مكالمات التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023 من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية للعملاء.

إدخال بيانات صاحب الخط المتعاقد مع شركة we.

تسجيل الرقم الأرضي مسبوق بكود المحافظة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوبة دفعة عن الاشتراك وقيمة المكالمات الزائدة.

يتم محاسبة العملاء وفقا للأعسعار التي أعلنتها الشركة وهى ( 3 قروش للدقيقة داخل المحافظة و 8 قروش للدقيقة لمحافظة أخرى لمسافة 60 كم).

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الرقم الساخن

خصصت الشركة المضرية للاتصالات أرقام ساخنة يمكن للاعملاء استخدمها للاستعلام عن فاتوة التليفون الأرضي وذلك عبر الأرقام المختصرة 19777 أو 111 أو 01555000111 سواء من الهواتف المحمولة أو الخطوت الأرضية عقب إدخال كافة البيانات اللازمة للاستعلام.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات أخر فاتورة محاسبية يوم 15 يناير الماضي ومنحت العملاء فترة شهر لسداد دون غرامة مالية انتهت في 15 فبراير و شهر آخر بغرامة مالية تصل إلى 2.5 من قيمة الفاتورة تنتهي يوم 15 مارس المقبل.

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

عقب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم يمكن الدفع من خلال وسائل الدفع الأكترونية التي منحتها الشركة للعملاء وهى كما يلي:-

مكاتب البريد المصري.

مكاينات الصرف الآلي للبنوك.

خدمة فودافون كاش.

خدمة فوري.

خدمة bee.

خدمة سداد.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة مصاري.

خدمة أمان.

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