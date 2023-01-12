رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2023

يمكن لمتابعين «الدستور» الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 من خلال هذا التقرير يمكنهم الاستعلام عن الفاتورة ودفعها بأكثر من طريقة سيتم ذكرها في الأسفل.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

في هذا التقرير يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023، ودفع الفاتورة من خلال الإنترنت.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات (من هنا).

ويتم كتابة كود المنطقة، ثم كتابة رقم التليفون، والضغط على خانة أظهر الفواتير، وبذلك تظهر الفاتورة المستحقة.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.





تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

متاح تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 جتى يوم 14 فبراير من خلال عدة طرق سواء عن طريق الإنترنت من الرابط السابق وبعد ظهور الفاتورة يمكن الضغط على كلمة سدد واتباع الخطوات للتسديد.

يمكن تسديد فاتورة يناير 2023 كذلك من خلال فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات أو المحفظة الإلكترونية، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

كذلك يمكن تسديد فاتورة تليفون الخط الأرضي من خلال مكاتب البريد، أو عن طريق خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.

يُرجى العلم أنه ي حالة تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 حتى يوم 14 فبراير يُمنع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط من يوم 15 فبراير.

ومن يوم 15 مارس 2023 يُمنع اسقبال المكالمات أيضًا، ويتم احتساب غرامة تأخير على العملاء غير المسددين بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، ثم تقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.