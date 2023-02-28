البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفة نهائية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موافقة اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية وطالب اعضاء المجلس الموافقة عليه

وأعطى المستشار حنفي جبالي الكلمة للدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، لعرض التقرير المعد من قبل اللجنة بشأن الموضوع سالف الذكر على أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة.