وزير الإسكان يوجه بتكثيف الجولات الميدانية لدفع العمل بمشروعات المدن الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الجولات الميدانية لمسئولي المدن الجديدة، لدفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ من مواقع العمل، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث شدد وزير الإسكان، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ، بجانب مواصلة تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة لتحقيق التنمية المستهدفة منها.

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بتفقد تنفيذ أعمال محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمي بمدينة السادات بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/ يوم، والتي تقوم برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع، كما وجه بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الأعمال الجارية بشارع طلعت حرب وإعادة الشىء لأصله لتيسير حركة المواطنين.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال محطة رفع صرف الصناعات الثقيلة (العبد) بطاقة 100 ألف م3/يوم، والمسئولة عن رفع مياه صرف منطقة الصناعات الثقيلة بالمراحل 6 و7 و8، حيث تم التأكيد على استمرارية الحالة الفنية للمحطة وعمل المولدات الكهربائية بحالة جيدة.

في سياق متصل، قام المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمتابعة الاستعداد لبدء تشغيل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمقر الإدارى الجديد للجهاز، والذي يضم 19 شباكاً سيقدم العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها التراخيص وإنهاء إجراءات استلام قطع الأراضى، والوحدات، والتعاقد على الغاز والمياه وخدمة دفع الفواتير والشحن، وغير ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تقديم خدمات جديدة تباعاً للمواطنين، كخدمات التعاقد على التليفونات، والاستعلام عن موقف الوحدات السكنية، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتيسير على المواطنين بمدينة العبور الجديدة.

وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رفع الكفاءة بمنطقة امتداد المدينة وشارع الجامعة ومدخل الإسكان العائلي الجديد، وذلك في إطار العمل على رفع الكفاءة للطرق الرئيسية والفرعية بمناطق المدينة المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المشروع ذو أهمية كبيرة من حيث الموقع المميز للطرق والمحاور، والتي تربط بين مناطق الإسكان العائلي وطريق جامعة مايو الخاصة، التي تم بدء تشغيلها العام الدراسي الحالي، والتى يوجد بجانبها منطقة الـ250 فدانا الاستثمارية، بجانب طريق الأوتوستراد، مضيفاً أن أعمال رفع الكفاءة للطرق الرئيسية والفرعية يتم تنفيذها لتحسين جودة الطرق ضمن الخطة المدرجة لشبكة الطرق بالمدينة على مستوى جميع مراحلها.

وقام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لبعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي والمياه بالمدينة، للتأكد من مدى كفاءة المحطات، والحفاظ على البنية الأساسية للمدينة والثروة العقارية بالمدينة، ومراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الصرف الصحي بالمدينة لمجابهة أي طوارئ.

واستهل رئيس جهاز مدينة العبور، الجولة المرورية، بتفقد محطة رفع الصرف الصحي رقم (1) بمنطقة إسكان الشباب للاطمئنان على كفاءة الرافع، كما تفقد محطة تنقية مياه العبور، التي تخدم مدينة العبور ومدن (العبور الجديدة & القاهرة الجديدة & بدر) بجانب مدينتي السلام والنهضة، حيث تم التأكيد على جاهزية الطلمبات والمرشحات بالمحطة، وكذلك المولدات وأعمال الصيانة الدورية لها، نظراً لقرب فصل الصيف وزيادة احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الصيف.

وقام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخاصة بأعمال المرافق والمشروعات بالمدينة، حيث تابعوا أعمال تنفيذ مشروع رافع مياه شرب للمدينة، والذي سيضخ يومياً حوالي 90 ألف متر مكعب، وسيغذي مشروع سكن كل المصريين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بمنطقة 2350 فدانا.

وأكد المهندس علاء عبداللاه، أن معدلات الأعمال الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين، تسير بخطى جيدة، وأنه يتم تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة.

وفي ذات السياق، تابع أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع العام ببعض مواقع مشروع سكن كل المصريين، لاعتماد العينات المطلوب العمل بها بالموقع، بجانب تفقد سير العمل بالمشروع.