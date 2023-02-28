الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الإثنين، إن بلاده تدين عنف المستوطنيين في الضفة الغربية، الذي أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 شخص آخر، وتدمير العديد من الممتلكات.

وأضاف برايس - في تغريدة على "تويتر" - أن هذه التطورات تؤكد ضرورة نزع التوتر على الفور، من خلال الأقوال والأفعال، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي وشركائهما الإقليميين لاستعادة الهدوء.


وكان إطلاق نار قد أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين في بلدة "حوارة" جنوب نابلس عصر أمس الأحد، ليتوافد المستوطنون من المستوطنات المحيطة ويشعلون النار في المنازل والسيارات والمتاجر، وهاجموا قرى "نابلس" ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 آخرين. 

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