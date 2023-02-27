الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمعية الجورة للتنمية: القوات المسلحة كانت تقاتل الإرهاب بيد وتبني سيناء بأخرى

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

استضاف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في حلقة اليوم من برنامجه "كلام في السياسة"، على شاشة إكسترا نيوز، مشايخ وعواقل سيناء، للحديث حول تنمية سيناء، والرسائل التي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اصطفاف معدات تنمية سيناء.

وضم الحضور الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية، الشيخ سليمان عبد العزيز شيخ قبيلة العبابدة، دكتور خالد زايد المدير التنفيذي لجمعية الجورة للتنمية بشمال سيناء.

وقال دكتور خالد زايد، إن حديث الرئيس السيسي أثناء اصطفاف معدات تنمية سيناء، وجه العديد من الرسائل، منها أن التنمية بدأت بالفعل، حتى وصل عرض الطريق بين قرية ومركز 16 مترا، وأن التنمية كما قال الرئيس من الشرق للغرب وليست من الغرب للشرق، والمشهد السنوات الماضية يؤكد أن القوات المسلحة كانت تقاتل الإرهاب وتبني سيناء، يد تبني ويد تحمل السلاح.

وتابع أن الحوار الموسع لاختيار التجمعات العمرانية بين أهالي سيناء وأساتذة التخطيط وقادة القوات المسلحة، يرسي ثقافة جديدة في مصر، فأهل سيناء مشاركون في التنمية من لحظة اختيار الأماكن التي يجب تنميتها. 

ولفت إلى أن مركز الأمل لخدمات الدعم النفسي، يحتفل غدا بإتمام عامه الأول لخدمة أهالي سيناء، وقدم مئات الاستشارات النفسية لأهالينا في سيناء، كما أن إنتاج السيدات السيناويات من الملابس والمشغولات اليدوية، يعرض الآن في كايرو فيستيفال.

وأكمل، أن الرئيس السيسي وجه بالقضاء على الألغام في خلال شهرين، فسيناء بها ألغام منذ الحرب العالمية الثانية، وهنا يشعر المواطن السيناوي بالانتماء، وهذا تجلى أيضا بعد إعلان الرئيس السيسي أن الاحتفال بالقضاء على الإرهاب سيكون من سيناء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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