الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيخ إبراهيم سالم: حديث الرئيس السيسى يؤكد اهتمامه بسيناء

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن شبه جزيرة سيناء منقسمة إلى قسمين؛ شمال سيناء وهى محافظة، وله محافظ وإقليم، وجنوب سيناء وله محافظ وإقليم، لافتاً إلى أن جنوب سيناء تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الشمال، معقبا: "نحن في جنوب سيناء أمن وأمان وشمس وبحر وسياحة". 

وأضاف رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، أن أكبر مدينة عالمية لدينا، مدينة السلام العالمية، شرم الشيخ، لافتا إلى أن الأمن مستتب، والبلد بدون أمن لا تنفع، كما أن لدينا نفق الشهيد أحمد حمدي، ثم كمين عيون موسى، وكمين رأس سدر وكمنن أبوزليمة وكمين أبورديس، ثم كمين مفارق فيران، ثم كمين الطور، ثم كمين الساحل، ثم كمين رأس محمد، حتى تصل إلى شرم الشيخ، معقبا: "من يستطيع أن يخترق كل هذه الحجوزات الأمنية الكبيرة حتى يدخل شرم الشيخ؟". 

وأكد أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، هو كلام نابع من القلب، حيث يوجد اهتمام بشعب سيناء، ومشايخ وبدو سيناء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

«مات من الخضّة».. كيف أنهى لص حياة عجوز فى روض الفرج؟ «فيديو»

مشايخ وعواقل سيناء لـ«الدستور»: طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض الفيروز

بـ10 ملايين مشاهدة.. «قادر أكمل» لـ أحمد سعد يتصدر ترند «يوتيوب» (فيديو)

«ضرب نار».. أحمد العوضي يُثير فضول جمهوره بكواليس شخصية «جابر الكوماندا»

السجن 15 عامًا لسائق لاتجاره فى الحشيش بقنا

ضيف شرف.. ألفت عمر تعود للسينما بدور في «بعد الشر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي