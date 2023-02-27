الشيخ إبراهيم سالم: حديث الرئيس السيسى يؤكد اهتمامه بسيناء

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن شبه جزيرة سيناء منقسمة إلى قسمين؛ شمال سيناء وهى محافظة، وله محافظ وإقليم، وجنوب سيناء وله محافظ وإقليم، لافتاً إلى أن جنوب سيناء تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الشمال، معقبا: "نحن في جنوب سيناء أمن وأمان وشمس وبحر وسياحة".

وأضاف رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، أن أكبر مدينة عالمية لدينا، مدينة السلام العالمية، شرم الشيخ، لافتا إلى أن الأمن مستتب، والبلد بدون أمن لا تنفع، كما أن لدينا نفق الشهيد أحمد حمدي، ثم كمين عيون موسى، وكمين رأس سدر وكمنن أبوزليمة وكمين أبورديس، ثم كمين مفارق فيران، ثم كمين الطور، ثم كمين الساحل، ثم كمين رأس محمد، حتى تصل إلى شرم الشيخ، معقبا: "من يستطيع أن يخترق كل هذه الحجوزات الأمنية الكبيرة حتى يدخل شرم الشيخ؟".

وأكد أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، هو كلام نابع من القلب، حيث يوجد اهتمام بشعب سيناء، ومشايخ وبدو سيناء.