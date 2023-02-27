وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس معهد جوته فى ميونخ تكثيف سبل التعاون

التقت د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتورة كارولا لينتز، رئيس الإدارة المركزية لمعهد "جوته" بميونخ، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تكثيف التعاون بين الوزارة والمعهد خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب مناقشة إعداد برنامج للأنشطة الثقافية والفنية بصعيد مصر.

وخلال اللقاء، ثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع معهد "جوته" الذي يًعد واحدًا من أعرق المؤسسات العاملة بالمجال الثقافي، مشيرةً إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، كما دعت القائمين على المعهد بأهمية وضع خطة عمل مشتركة لإقامة المعهد المزيد من الأنشطة في الأقاليم، وبوجه خاص في صعيد مصر، وذلك للاهتمام بشكل خاص بتدريب الكوادر الشبابية على الفنون الحديثة، وإعطاء الفرصة لشباب الفنانين للتعرف على الثقافات المختلفة من خلال التبادل الثقافي.



من جانبها، أكدت الدكتورة كارولا لينتز، مدير معهد «جوته»، عمق العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين المصري والألماني، مشيرةً إلى أن مصر بلد كبير غني بالتراث الثقافي المتنوع على مستوى كل المحافظات، مؤكدةً أن المعهد كمؤسسة يسعى دائمًا إلى إضافة المزيد من الأنشطة والفعاليات في برنامجه الحافل بمصر.

حضر اللقاء مع وزيرة الثقافة سوزان هوهان، مدير عام معهد جوته بالقاهرة والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، السيدة هناه كوفالو، مسئولة مكتب رئيس الإدارة المركزية لمعهد جوته بميونخ، السيدة فريدريك بيرجي، مديرة قسم البرامج الثقافية بمعهد جوته بالقاهرة والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غادة الشربيني، مسئولة البرامج الثقافية بقسم البرامج الثقافية بمعهد جوته.