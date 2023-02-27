خلال اجتماع لمجلس إدارتها.. «الملا» يستعرض أبرز المشروعات التي تنفذها «إنبي» داخليا وخارجيا

حضر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة شركة انبي، لاستعراض دورها كذراع هندسي واستشاري لقطاع البترول المصري ومشارك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الدولة ، وتابع الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات التي تشارك إنبى في تنفيذها وكذلك جهودها على الصعيد الخارجى و جهودها لتنمية حجم أعمالها.

- محمد عبد العزيز: الشركة تحظى بدعم مستمر من وزارة البترول

من جهته قال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة انبي، خلال اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول، بالعاملين إن الشركة تحظى بدعم مستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية التى آمنت بفكرة تواجد مثل هذا الكيان واستثمرت فيه حتى صارت مقاولاً عاماً يعمل على مستوى دولى بنخبة من أفضل الكوادر الهندسية فى مشروعات الطاقة والبترول والغاز، بدأ عام 1978 ككيان يضم 50 مهندساً ، وهاهى الآن تزيد من دعمها لإنبى وفق رؤية يتبناها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطور من قدراتها وتسير بخطوات ناجحة داخلياً وخارجياً .

وأشار "عبد العزيز" إلى ما أضيف إليها من خبرات خلال الفترة الماضية اكتسبتها من مشروعات قومية مهمة كحقل ظهر ، الذى يمثل نموذجاً فريداً لا يتكرر ، ومجمع البنزين عالى الأوكتان بأسيوط ، وأن دعم الوزارة فى هذه المرحلة مكن إنبى وفريق عملها من الوفاء بمسئولياتها فى هذه المشروعات الكبرى.

حضر اللقاء المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لمشروعات توصيل الغاز، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.