الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال اجتماع لمجلس إدارتها.. «الملا» يستعرض أبرز المشروعات التي تنفذها «إنبي» داخليا وخارجيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة شركة انبي، لاستعراض دورها كذراع هندسي واستشاري لقطاع البترول المصري ومشارك رئيسي في  تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الدولة ، وتابع الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات التي تشارك إنبى في تنفيذها وكذلك جهودها على الصعيد الخارجى و جهودها لتنمية حجم أعمالها.

- محمد عبد العزيز: الشركة تحظى بدعم مستمر من وزارة البترول

 من جهته قال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة انبي، خلال اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول، بالعاملين إن الشركة تحظى بدعم مستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية التى آمنت بفكرة تواجد مثل هذا الكيان واستثمرت فيه حتى صارت مقاولاً عاماً يعمل على مستوى دولى بنخبة من أفضل الكوادر الهندسية فى مشروعات الطاقة والبترول والغاز، بدأ عام 1978 ككيان يضم 50 مهندساً ، وهاهى الآن تزيد من دعمها لإنبى وفق رؤية يتبناها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطور من قدراتها وتسير بخطوات ناجحة داخلياً وخارجياً .

 وأشار "عبد العزيز" إلى ما أضيف إليها من خبرات خلال الفترة الماضية اكتسبتها من مشروعات قومية مهمة كحقل ظهر ، الذى يمثل نموذجاً فريداً لا يتكرر ، ومجمع البنزين عالى الأوكتان بأسيوط ، وأن دعم الوزارة فى هذه المرحلة مكن إنبى وفريق عملها من  الوفاء بمسئولياتها فى هذه المشروعات الكبرى.

حضر اللقاء المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لمشروعات توصيل الغاز، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجهودات إنبى في تنفيذ المشروعات البترولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«جنايات قنا» تعاقب عامل بالإعدام شنقًا وآخر بالسجن 15 سنة

إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات مالية فى القليوبية للمفتى

«التجارة والصناعة»: لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر

براءة مهندسين في «الإسكان» من الإضرار بالمال العام

الملا: الاستثمار فى العقول قاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع

وزير البترول: تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية صدقة على روح شريف إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي