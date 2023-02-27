الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لمناقشة ملف الشباب بالحوار الوطني..

«المصري الديمقراطي» يعقد الحلقة النقاشية الأولى بحضور عدد من ممثلي الأحزاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس الأحد الجلسة النقاشية الأولى حول ملف الشباب بالحوار الوطني، وتناولت الجلسة عدة محاور منها، دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم ، الرياضة ، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية ، الشباب الدارسين في الخارج، الإنتماء والوعي، التحولات الجيلية.

أدار الجلسه النقاشية كريم الكناني الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب المركزي وعضو المكتب التنفيذي للحزب.

وشارك في الحوار زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية - مساعد وزير الشباب والرياضة السابق ، و أحمد خالد ، نائب رئيس حزب المؤتمر، و حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل ورئيس المكتب الفني لحزب العدل، وأسامة بديع، امين شباب حزب الإصلاح والتنمية، و مينا عماد، أمين عام اتحاد الشباب والقائم بأعمال رئيس اتحاد حزب المؤتمر، ومحمد خالد ابو النور ، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة ومؤمن ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين ،

 كما شارك في الحوار من المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسام الصواف، أمين المحليات وعضوالمكتب السياسي للحزب، وأحمدي حمدي، أمين الحزب بالقليوبية وعضو المكتب السياسي للحزب، ومريم عادل، أمين الشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي للحزب، ومانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري وعضو المكتب السياسي للحزب, ومحمد هلال، عضو الهيئة العليا للحزب، وهيثم عبدالرزاق ، أمين التدريب والتثقيف للحزب بأمانة الغنايم بأسيوط .

وحضر من أعضاء وشباب الحزب، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية، شادي عبد العاطي امين اعلام اتحاد الشباب، هاجر أحمد عطية، أمينة الفتيات باتحاد الشباب، أحمد صبحي، أمين المحليات باتحاد الشباب، مصطفى البدري، أمين اتحاد الشباب بالقاهرة، كما حضر أحمد رجب ونورهان عويان وياسمين عبداللطيف أعضاء اتحاد شباب الحزب.

 

صرح بذلك وليد دنقل، نائب رئيس اتحاد الشباب وأمين تنظيم الاتحاد موضحًا أن الجلسة النقاشية الأولى تهدف استعراض رؤى شباب الحزب وشباب الأحزاب السياسية المختلفه تجاه القضايا التي تخص الشباب وتقديمها في الحوار الوطني وذلك ضمن سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي .

حلقة نقاشية بحضور عدد من ممثلي الأحزاب

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اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحوار الوطنى ملف الشباب بالحوار الوطني الاتحادات والأنشطة الطلابية رواد الأعمال الشباب ذوي الهمم مراكز الشباب

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