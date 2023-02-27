الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى: عازمون على الاستمرار بتقوية عوامل الاستقرار بالمنطقة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، أن بلاده عازمة على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار في المنطقة.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي للوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للاتحاد البرلماني العربي؛ حيث بحث مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مجل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط تنمية الشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستوى التشريعي والتنفيذي بين العراق والمحيط العربي، وفقا لقناة الإخبارية العراقية.


كما أكد رئيس الوزراء العراقي- خلال استقباله لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح- موقف العراق الثابت من القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دعم جهود التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة.


من جهة أخرى، بحث السوداني مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض أهم القضايا العربية والإقليمية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه دول المنطقة.


وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، استضاف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي احتضنته العاصمة بغداد، حيث جدد توجه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البناءة طويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الصديقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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