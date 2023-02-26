الأحد 26 فبراير 2023
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«الوثائقية» تكشف كواليس أغنية «قوم يا مصري» هدية الريحاني وسيد درويش

الفيلم الوثائقي الريحاني
الفيلم الوثائقي الريحاني

"قوم يا مصري مصر دايما بتناديك"، من أشهر الأغاني الوطنية التي مازالت تتردد على الأسماع حتى اليوم، وتلقى صدى في النفوس، ألفت خصيصًا لمسرحية "إش" للراحل نجيب الريحاني.

قوم يا مصري قدمها سيد درويش في مسرحية "إش"

وقال ميسرة صلاح الدين، الشاعر والكاتب المسرحي، إن مسرحية إش قدمت للمصريين أغنيتين منها "قوم يا مصري"، والتي لم تعبر عن ثورة 1919، فحسب بل عبرت عن طموح الشعب المصري عبر العصور، وهو سر بقائها محفورة في وجدان المصريين، فلا توجد مناسبة لا تلقى فيها الأغنية صدى. 

كشف محمد أبو العلا السلاموني كاتب مسرحي، خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، أن نجيب الريحاني قدم أعمالًا وطنية متعددة منها، أعمال تعزز الوحدة بين مصر والسودان، عندما فصل الإنجليز بينهما،  فعمل حكاية "سرقوا الصندوق يا محمد"، تعبير عن وحدة مصر والسودان، وهي المسرحية التي قدرها سعد زغلول بنفسه، وقدر فيها سيد درويش وبديع خيري ونجيب الريحاني. 

سر نجاح أعمال نجيب الريحاني الوطنية

قال عصام زكري الناقد الفني، إن نجيب الريحاني قدم أعمالا وطنية حققت نجاحات أكثر من هائلة، لأن المجتمع كان مهيئ لاستقبال هذا النوع من الأعمال، وصناع الأعمال أرادوا تقديم هذا النوع بعد أن نضجوا وأدركوا دورهم الاجتماعي بجانب الترفيه، وأدركوا دورهم الوطني. 

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