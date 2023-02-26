الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية».. كيف أسهم نجيب الريحانى فى ثورة 1919 ودور المسرح فى مقاومة الاحتلال؟

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم التسجيلي "الريحاني"، عن حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأهم المواقف الفنية في حياته والإسهامات التي قدمها في تاريخ المسرح المصري.

ثورة 1919 الفرق المسرحية تتسابق لشحن الجماهير

وبدأ الفيلم، بثورة 1919، والتي كانت وقتها مصر في أوج توجهها الثقافي والوطني إبان عام 1919، والفرق المسرحية تتسابق على شحن الجماهير بروح المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، آنذاك كانت أبواب مسرح نجيب الريحاني مفتوحة على مصراعيها لتعبئة الجمهور.

وقال الفنان محمد صبحي، إن الحركة الفنية في هذا الوقت كانت مخنوقة، وكان هناك قهر رقابي من الاحتلال الإنجليزي.

وأضافت أسماء يحيى الطاهر عبدالله، أستاذ علوم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان، أنه في هذا الوقت ما لم نكن نستطيع أن نقوله في الشارع يقال على المسرح والجمهور كان في هذا الوقت كان يرى المسرح كنوع من المقاومة.

نجيب الريحاني الوثائقية الإحتلال الإنجليزي مقاومة محمد صبحى أسماء يحيى الطاهر

مواد متعلقة

الضاحك الباكي.. أول أفلام «الوثائقية» عن حياة نجيب الريحاني

في ذكرى ميلاد الضاحك الباكي.. قصة 8 مغامرات نسائية في حياة نجيب الريحاني

بالتزامن مع عرض «الضاحك الباكى».. سر عشق البرازيليين لمسرح نجيب الريحانى

«نجيب الريحانى».. كان يتقاضى أجره لبنًا وبيضًا فأضحى رائد المسرح الكوميدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

سياسى: الحضور الفلسطيني بالعقبة يؤكد قوة موقفنا في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

بينهم أم وطفلها.. مصرع 3 وإصابة آخر حصيلة ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

«الوثائقية» تكشف كواليس أغنية «قوم يا مصري» هدية الريحاني وسيد درويش

«الصحة العالمية» تطلق استغاثة لتقديم 382 مليون دولار إلى اليمن

مصرع شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي