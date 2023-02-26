«الوثائقية».. كيف أسهم نجيب الريحانى فى ثورة 1919 ودور المسرح فى مقاومة الاحتلال؟

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم التسجيلي "الريحاني"، عن حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأهم المواقف الفنية في حياته والإسهامات التي قدمها في تاريخ المسرح المصري.

ثورة 1919 الفرق المسرحية تتسابق لشحن الجماهير

وبدأ الفيلم، بثورة 1919، والتي كانت وقتها مصر في أوج توجهها الثقافي والوطني إبان عام 1919، والفرق المسرحية تتسابق على شحن الجماهير بروح المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، آنذاك كانت أبواب مسرح نجيب الريحاني مفتوحة على مصراعيها لتعبئة الجمهور.

وقال الفنان محمد صبحي، إن الحركة الفنية في هذا الوقت كانت مخنوقة، وكان هناك قهر رقابي من الاحتلال الإنجليزي.

وأضافت أسماء يحيى الطاهر عبدالله، أستاذ علوم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان، أنه في هذا الوقت ما لم نكن نستطيع أن نقوله في الشارع يقال على المسرح والجمهور كان في هذا الوقت كان يرى المسرح كنوع من المقاومة.