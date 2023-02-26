الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الوثائقية».. «السلاموني»: ثورة 1919 كانت بسبب الشحن العاطفي والوطني من الأعمال المسرحية

الكاتب المسرحي محمد
الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني

قال الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، إن ثورة 1919 جاءت نتيجة الشحن العاطفي والوطني الذي تشبع الشعب المصري به من خلال أعمال علي الكسار ومنيرة المهدية، وجورج أبيض، ويوسف وهبي، وكلهم عملوا زخم شعبي ووطني كأنهم اوركسترا وكان يوجد تناغم بين كل المسارح وعلى رأسها مسرح نجيب الريحاني.

وأضافت أسماء يحيى الطاهر عبدالله، أستاذ علوم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان، خلال الفيلم الوثائقي "ريحاني"، عن قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني والمعروض عبر فضائية "الوثائقية"، أن نجيب الريحاني، كان يفضل أن يقدم تجربة مختلفة ومنها "العشرة الطيبة"، مع سيد درويش، وبديع خيري، حتى يقدموا مايريدون أن يقولوه بغض النظر عن هل سيرضي الجمهور أم لا؟.

القصة الحقيقة للعشرة الطيبة

وقال ميسرة صلاح الدين، شاعر وكاتب مصري، إن محمد تيمور عندما قدم "العشرة الطيبة"، كانت القصة مختلفة تمامًا فقصة قتل الزوجات كانت موجودة، وفي عصر المماليك كان هناك مملوك يقتل زوجاته والوالي العثماني يقتل الرجال الذين يتلصصون على حريمه واستطاع 5 رجال أن يهربوا مع 5 سيدات وفي نهاية الرواية تزوج العشرة ومنها جاءت "العشرة الطيبة".

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