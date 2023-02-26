الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بثنائية بالدورى الفرنسى

ميسي
ميسي

تقدم باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون مقابل، في الديربي الذي يجمعهما على ملعب فولدروم، في قمة الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

تعرض بريسنال كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان للإصابة في الدقيقة 16، ليغادر الملعب على نقالة، ويعوضه زميله، البرتغالي دانيلو بيريرا.

افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

ورد مبابي الهدية لـ ميسي، حيث اخترق دفاعات مارسيليا من الجهة اليسرى، ليمرر تمريرة عرضية للقادم من الخلف، ليو، ليضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 29، مسجلًا الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة تعزيز تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 33، عندما تلقى تمريرة رائعة من البرتغالي نونو مينديز، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 40، انفرد ماركينيوس بمرمى مارسيليا، ليطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 45، نفذ التشيلي أليكسيس سانشيز، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ببراعة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في الدوري الفرنسي، تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 إتش دي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في الجولة الماضية على ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي باريس مبابي ميسى

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