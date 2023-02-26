حج القرعة.. شروط التقديم للحج 2023 والأوراق المطلوبة

يبدأ شهر ذي الحجة في يونيو 2023 ومعه يبدأ موسم الحج ومن ثم يتسأل الآلاف عن حج القرعة 2023، وبالفعل بدأت وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ من المواطنين الثلاثاء الماضي الموافق 21 فبراير 2023، وسمحت بالتقديم حتى يوم 6 مارس 2023 المقبل.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

ويتهافت مئات الألاف من مختلف المحافظات على التقديم في حج القرعة، وقد أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم في حج القرعة لعام 1444 هجرية، 2023 ميلادية سيتم عن طريق الموقع الإلكتروني الإدارة العامة للشؤون الإدارية من خلال بوابة وزارة الداخلية من هنــــــــا، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية التي وفرتها لغير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، وخلاف ذلك سمحت بالتقديم في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن في المحافظات.

شروط التقديم في حج القرعة 2023

أوضحت وزارة الداخلية عدد من الشروط لقبول المتقدمين في قرعة حج 2023 والتي جاءت كالتالي:

- يسمح الحج لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- وأوضحت الداخلية أنه لن يسمح بأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ- 2023م «مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى، الحالات المزمنة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مرضى التليف الكبدى، تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الأورام السرطانية، الأمراض النفسية المزمنة والزهايمر، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة».

- تخصص نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج هذا العام في نظام حج القرعة لكبار المتقدمين سنا ومرافقيهم «إن وجد» بكل مديرية أمن.

- كما أشارت وزارة الداخلية أنه في حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن، يبلغوا من العمر 70 عام فأكثر، أو من ذوى الهمم، يشرط عليهم اصطحاب مرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولكن يجب أن يتمتع بحالة صحية جيدة ليكون قادرا على رعايتهم.

- يشترط على من يتقدم بطلب الحج بالقرعة أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، مصري الجنسية، لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عام.

-كما يشترط على السيدات الأقل من 45 عام وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عام فى تاريخ 30/4/2023، أما طلب الحج الزوجي، يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عامًا ومن الأقارب الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم أوراق تثبت القرابة حال الفوز بالقرعة.

الأورق والبيانات المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2023

- الاسم كامل كما مدون في بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون البطاقة سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

- رقم الهاتف المحمول تعود ملكيته للمتقدم.

- إدخال كافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم تفصيلا ونوع المرض «إن وجد».

- كما يقدم المرافق عدد من البيانات وهي "بطاقة الرقم القومي، إثبات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي".