السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار حج القرعة لعام 2023 والفئات المحرومة

حجاج
حجاج

ننشر لكم أسعار حج القرعة لعام 2023، حيث يبحث العديد من المصريين على شبكة الإنترنت على أسعار حج القرعة 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أنها تبدأ فى استقبال طلبات المواطنين لحجز رحلات لحج القرعة لعام 2023 التابع لوزارة الداخلية؛ استعدادًا لإجراء القرعة.

 

 وأعلنت وزارة الداخلية، أنه سيستمر تلقى طلبات المواطنيين حتى يوم الإثنين 6 مارس المقبل بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

أسعار حج القرعة لعام 2023

وأعلنت وزارة الداخلية عن أسعار حج القرعة لعام 2023، أنها ستكون تكلفة حج القرعة لعام 2023  بقيمة 94 ألف و490 جنيها، وذلك يكون لمن فاز بالقرعة، وتكلفة حج  شاملة البرنامج ستبدأ من مبلغ 74 ألف و500 جنيه، وذلك بدون تذاكر الطيران، وستشمل صك الهدي.

كيفية التقدم لحج القرعه لعام 2023

يمكن للمواطنين التقدم للالتحاق أو حجز  حج القرعة لعام 2023 عبر  https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/newDesign/HijRequestNewDesign.xhtml

الخاص بوابة وزارة الداخلية ثم الضغط على أيقونة دليل الخدمات واختيار خدمة الحج لإظهار كافة المعلومات اللازمة عن حج القرعة.

من هم الفئات المحرومة من حج القرعة؟ 

حددت وزارة الداخلية الفئات المحرومة من حج القرعة، وهم: 

1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

2- مرضى تليف الرئة.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض (القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى , الأورام).

اسعار حج القرعة 2023 بوزارة الداخلية دون تذاكر الطيران

5- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى – الأشهر الأخيرة.

6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

ويشترط اكتمال التحصين بجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة دولياً فى وزارة الصحة و السكان على أن تكون آخر جرعة خلال (6) أشهر قبل السفر،  مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية  بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة مع التنبيه على الحاج بالاحتفاظ بأصل الشهادة لاصطحابها معه أثناء ذهابه لأداء فريضة الحج تحسباً لطلب السلطات السعودية لها بالمطارات والموانئ ، وما يستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أخرى يطلبها الجانب السعودى، وما تقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

كما يوقع المتقدم بطلب الحج ، والمرافق له إن وجد على اقرار بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته بموافقته على الشروط والضوابط المنظمة للحج القرعة، وإذا ثبت سابقة أدائه لمناسك الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

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