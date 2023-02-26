أخبار حالة الطقس في مارس 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف عبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حالة الطقس في شهر مارس 2023 ، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023.

ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل أخبار حالة الطقس في مارس 2023، وموعد شهر رمضان 2023 في مصر وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أخبار حالة الطقس في مارس 2023

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى كالآتي 22 ـ 28 درجة، أما درجة الحرارة الصغرى 9 ـ 15 درجة.

بينما ثاني أيام شهر مارس القادم يكون دافئ ومعتدل مع احتمالية سقوط الأمطار، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى من 20 إلى 26، بينما الصغرى من 9 إلى 15 درجة.

ويتخلل شهر مارس 2023 رمضان المبارك، والذي يوافق يوم 23 من شهر مارس بحسب التقارير الفلكية.

ومتوقع أن يكون الطقس في رمضان 2023 معتدل الحرارة حيث أنه سيوافق فصل الربيع الذي يبدأ من يوم يوم 21 مارس رسميا.

وسيكون الطقس في شهر رمضان من النصف الأول لفصل الربيع يأخد من الفصل الذي يسبقه وهو الشتاء، ويتوقع أن يكون الطقس في رمضان معتدلا خلال.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

ومن المتوقع أن يكون أول أيامه يوم الخميس الموافق 23 مارس، وسيتم رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام يوم 21 مارس لتأكيد موعد غرة رمضان 1444هـ، كما يتوقع أن تكون عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط، 2023، وبحسب الحسابات الفلكية فيتبقى على موعده من اليوم حوالي 77 يومًا ما يعادل شهرين و13 يومًا.

ولابد من التنويه بأن غرة شهر شعبان 1444هـ ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، لتكون عدة شهر شعبان 29 يومًا، و وفقا للحسابات الفلكية المبدئية، ويمكن رؤية هلال آخر الشهر بحدث الاقتران المركزي أو المحاق المركزي يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.

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